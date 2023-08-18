В Уфе жители многоквартирного дома две недели сидят без газа

Полмесяца без газа, а теперь переживают и за электричество. В доме № 13 по улице Гагарина голубое топливо перекрыли 31 июля. Управляющая компания объясняет это отказом жильцов от диагностики газопроводов. Для этого хозяевам квартир нужно заплатить по 800 рублей. Однако, по словам жильцов, этот ценник неоправданно завышен.

Газовая плита вот уже больше двух недель служит не как кухонное оборудование, а как подставка. Пенсионерке Фаягуль Гайнуллиной пришлось раскошелиться, хотя она исправно оплачивала все счета.

Вопросом «где наш газ?» задаются и другие жильцы дома, а их больше ста человек. Среди них – семьи с маленькими детьми, пенсионеры, инвалиды, ветераны. В свое время этот дом построили специально для участников Великой Отечественной.

Дом возведен в 1984. Срок эксплуатации внутреннего газопровода, который относится к общедомовому имуществу, истек. Об этом по телефону рассказали специалисты ресурсоснабжающей компании.

В свою очередь управляющая компания «Уютный дом» опломбировала газовые трубы. Чтобы продолжить эксплуатацию, необходимо провести диагностику. За эту услугу с каждой квартиры нужно заплатить 800 рублей, заявили в управляющей компании. Однако хозяева не готовы выложить такую сумму. Жильцы решили организовывать диагностику газопровода самостоятельно. Об этом свидетельствует официальный протокол.