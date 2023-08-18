В Уфе прошло совещание по подготовке к играм «Навстречу Евразиаде»

В правительстве республики прошло совещание по подготовке к первым международным играм национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». Также в Уфе пройдет первенство мира по борьбе на поясах для спортсменов не старше 17 лет.
В программе игр «Навстречу Евразиаде» – соревнования по девяти видам спорта. Среди них армрестлинг, воздушно-силовая атлетика, гиревой, городошный, компьютерный спорт, мас-рестлинг, перетягивание каната, полиатлон и спортивное метание ножа. Ожидается, что участвовать будет до 500 человек, спортсмены, тренеры и судьи из 21 страны.