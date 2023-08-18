В Уфе прошло совещание по подготовке к играм «Навстречу Евразиаде»

В правительстве республики прошло совещание по подготовке к первым международным играм национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». Также в Уфе пройдет первенство мира по борьбе на поясах для спортсменов не старше 17 лет.

В программе игр «Навстречу Евразиаде» – соревнования по девяти видам спорта. Среди них армрестлинг, воздушно-силовая атлетика, гиревой, городошный, компьютерный спорт, мас-рестлинг, перетягивание каната, полиатлон и спортивное метание ножа. Ожидается, что участвовать будет до 500 человек, спортсмены, тренеры и судьи из 21 страны.

Мы очень благодарны Министерству спорта России и Ассамблее народов России за предоставленное нам право проведения международных соревнований. Это доверие Башкортостан заслужил благодаря тому вниманию, которое уделяется главой республики Радием Фаритовичем Хабировым развитию спорта, строительству спортивных сооружений, поддержке спортивных кадров.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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