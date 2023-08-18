Власти Башкирии усилят взаимодействие с добровольческими поисково-спасательными отрядами

Правительство республики намерено усилить взаимодействие с добровольческими поисково-спасательными отрядами. Этот вопрос обсудили в ходе одного из совещаний, на котором, помимо членов кабмина, были представители шести поисковых организаций.
В общей сложности по стране более 32 тысяч человек, которые ищут пропавших людей. Одной из главных проблем является недостаточный доступ к информации о поисках, проводимых в республике, и несвоевременная передача сообщений о потерявшихся гражданах. В этой связи, например, нужно усиливать взаимодействие с МВД и МЧС, которые также могли бы делиться с волонтерами опытом, как работать в природной и городской среде, а также как оказывать первую помощь.
Добавим, что об активизации сотрудничества с поисковиками ранее говорил Радий Хабиров во время встречи с представителями штаба «Лиза Алерт».