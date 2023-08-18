В Башкирии закупят 20 автобусов для междугородних маршрутов

– Мы купили автобусы междугородние, забрендировали их. Ну просто красота, совсем другой вид! Мы договорились, для того, чтобы пополнить автопарк, еще 20 автобусов купить междугородних. Взять, забрендировать и в дорогу, – рассказал Радий Хабиров.