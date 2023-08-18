В Башкирии закупят 20 автобусов для междугородних маршрутов

Республика закупит 20 автобусов для междугородних рейсов. Новые пассажирские автобусы начнут курсировать уже осенью текущего года.

Фото №1 - В Башкирии закупят 20 автобусов для междугородних маршрутов

О закупке транспорта рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Центре управления республикой. 

– Мы купили автобусы междугородние, забрендировали их. Ну просто красота, совсем другой вид! Мы договорились, для того, чтобы пополнить автопарк, еще 20 автобусов купить междугородних. Взять, забрендировать и в дорогу, – рассказал Радий Хабиров.

Известно также, что новые автобусы поступят в республику в сентябре - начале октября. Транспорт закупят преимущественно среднего класса вместимости. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти