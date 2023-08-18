Российские ученые обнаружили в яде бразильского паука сильный нейролептик

Российские ученые обнаружили в яде бразильского паука нейролептик, который может облегчить боль. Исследованием занимаются сотрудники Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и МФТИ.
Исследователи продолжают изучать нейротоксин и уже сделали выводы, которые помогут продвинуть медицину еще на шаг вперед. Нейротоксин Pha1β, содержащийся в этом паучьем яде, уменьшает как хроническую, так и острую боль.
Паук-солдат считается одним из самых ядовитых пауков в мире. Его укус приводит к параличу и удушью, а затем к смерти. Ученые предполагают, что нейротоксин Pha1β, полученный из яда паука, может блокировать кальциевые каналы в клеточной мембране и влияет на ионные каналы, которые расположены на плазматической мембране многих клеток человека.