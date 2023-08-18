Российские ученые обнаружили в яде бразильского паука сильный нейролептик

Паук-солдат считается одним из самых ядовитых пауков в мире. Его укус приводит к параличу и удушью, а затем к смерти. Ученые предполагают, что нейротоксин Pha1β, полученный из яда паука, может блокировать кальциевые каналы в клеточной мембране и влияет на ионные каналы, которые расположены на плазматической мембране многих клеток человека.