«Каждый из вас достоин самых высоких слов»: Радий Хабиров наградил участников СВО

Радий Хабиров наградил мобилизованных и участников добровольческих подразделений, принимавших участие в СВО. Торжественная церемония прошла сегодня в колонном зале. Ордена и медали Шаймуратова получили около 30 человек. Большинство из них – те, кто был призван в ряды Вооруженных сил осенью прошлого года. Все они сумели проявить себя на полях боев, кто-то спас товарищей из-под огня, кто-то внес существенный вклад в подготовку оборонительных рубежей.
Почти все награждаемые в зале – люди гражданских профессий. Военными они стали не по призванию, а, скорее, по воле случая – попали на передовую по мобилизации. И несмотря на это, каждый смог отличиться, выполняя поставленные задачи.
Боец с позывным «Француз» до участия в СВО был обычным бухгалтером. Однако после начала мобилизации мужчина в первом эшелоне отправился в ряды Вооруженных сил. И вот с тех пор почти год провел на линии соприкосновения.
Один из немногих профессиональных военных на церемонии – боец с позывным «Седой». Мужчина окончил танковое училище, правда, в 90-м году. Да и работал с тех пор не по специальности. Однако вспоминать долго то, чему учили, после призыва не пришлось.
А вот у «Абдуллы» за плечами была военная кафедра. За время службы мужчина дослужился до командира роты. Мобилизованный офицер отличился, когда вместе со своими бойцами успешно захватил позиции противника, за что сегодня ему и вручают медаль Шаймуратова.
Есть здесь и те, кто пошел служить, не дожидаясь повестки. Среди них – бойцы добровольческих подразделений БАРС.
В боевом армейском резерве начинал службу на СВО и боец с позывным «Самурай» из Татышлинского района. Был снайпером, а затем перешел в батальон Шаймуратова. Воевал в Херсоне и Николаевке, где получил ранение.
Своеобразный момент триумфа и для этих бойцов в гражданском. «Хан» и «Хамза» – танцоры Сибайской филармонии. Те самые, которые вместе с коллегами по цеху, отправляясь на слаживание, пели песню о Шаймуратове. Одному из них сегодня присвоили звание заслуженного артиста.
С начала специальной военной операции более тысячи уроженцев Башкортостана награждены орденами и медалями. Офицеры, сержанты, старшины и рядовые – каждый из них уже стал образцом мужества и боевой доблести. Получив заслуженные награды, многие из них со дня на день вновь вернутся на передовую, чтобы совершать новые подвиги.