«Каждый из вас достоин самых высоких слов»: Радий Хабиров наградил участников СВО

Радий Хабиров наградил мобилизованных и участников добровольческих подразделений, принимавших участие в СВО. Торжественная церемония прошла сегодня в колонном зале. Ордена и медали Шаймуратова получили около 30 человек. Большинство из них – те, кто был призван в ряды Вооруженных сил осенью прошлого года. Все они сумели проявить себя на полях боев, кто-то спас товарищей из-под огня, кто-то внес существенный вклад в подготовку оборонительных рубежей.

Почти все награждаемые в зале – люди гражданских профессий. Военными они стали не по призванию, а, скорее, по воле случая – попали на передовую по мобилизации. И несмотря на это, каждый смог отличиться, выполняя поставленные задачи.

Мы поддерживаем наших мобилизованных, бойцов добровольческих отрядов, заботимся об их семьях. Стараемся делать всё для того, чтобы обеспечить земляков обмундированием, транспортом, питанием. Каждый из вас достоин самых высоких слов. Низкий поклон вашим родителям за воспитание таких прекрасных сыновей. Спасибо вашим семьям, родным и близким за поддержку и взаимопонимание. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Боец с позывным «Француз» до участия в СВО был обычным бухгалтером. Однако после начала мобилизации мужчина в первом эшелоне отправился в ряды Вооруженных сил. И вот с тех пор почти год провел на линии соприкосновения.

В первое время было сложновато – строили блиндажи под дождем. А когда все сделали, научили, привыкли, все нормально. позывной «Француз»

Один из немногих профессиональных военных на церемонии – боец с позывным «Седой». Мужчина окончил танковое училище, правда, в 90-м году. Да и работал с тех пор не по специальности. Однако вспоминать долго то, чему учили, после призыва не пришлось.

Молодежь должна за кем-то идти, на кого-то равняться. В тяжелой ситуации им не на кого больше равняться, а когда с ними и даже впереди них пожилой человек – это поддерживает их в трудную минуту. позывной «Седой»

А вот у «Абдуллы» за плечами была военная кафедра. За время службы мужчина дослужился до командира роты. Мобилизованный офицер отличился, когда вместе со своими бойцами успешно захватил позиции противника, за что сегодня ему и вручают медаль Шаймуратова.

На войне быстро привыкаешь, быстро осваиваешься, получаешь новую специальность. Ребята, которые хотят научиться военному делу, быстро обучаются. позывной «Абдулла»

Есть здесь и те, кто пошел служить, не дожидаясь повестки. Среди них – бойцы добровольческих подразделений БАРС.

Кругом свои люди, наши пацаны, так что все хорошо. Война есть война, постоянно обстрелы. А так в контакт не вступали. позывной «Маргаз»

В боевом армейском резерве начинал службу на СВО и боец с позывным «Самурай» из Татышлинского района. Был снайпером, а затем перешел в батальон Шаймуратова. Воевал в Херсоне и Николаевке, где получил ранение.

Пришел, когда как раз собирали батальон Шаймуратова. И я обратно с ними сразу – не хочу башкир бросать. позывной «Самурай»

Своеобразный момент триумфа и для этих бойцов в гражданском. «Хан» и «Хамза» – танцоры Сибайской филармонии. Те самые, которые вместе с коллегами по цеху, отправляясь на слаживание, пели песню о Шаймуратове. Одному из них сегодня присвоили звание заслуженного артиста.

Мы просто решили спеть, кто-то записал видео, и оно распространилось. Пели не для того, чтобы видео записать, просто поднимали боевой дух, настроение. Позывные «Хамза» и «Хан»