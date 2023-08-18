В Уфе отметили 30-летие Высшего военного авиационного училища летчиков

В Уфу слетелись выпускники военного авиационного училища лётчиков на 30-ю юбилейную встречу. Собравшиеся вспомнили своих командиров, почтили память однокашников и наставников, не доживших до этой встречи.

Сегодня они вновь здесь. Кто-то прилетел из Москвы, кто-то – из Воронежа. На юбилейной встрече собрались выпускники 1993 года. Они с теплотой вспоминали первые занятия, своих преподавателей и друзей. Многих можно увидеть уже только на фотографиях.

Кто-то после выпуска выбрал другую специальность, а кто-то остался предан своей профессии. Так, Андрей Васьковский после училища был отправлен в Хабаровск, где отслужил 27 лет. Получил звание подполковника, а сейчас преподаватель в Военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина в Воронеже.

Один из выдающихся выпускников Ришат Даутов – генерал-майор авиации. В память об этом значимом событии от всех воспитанников вручил преподавателям и лётчикам-ветеранам памятные подарки.

Анатолий Мурзин – командир учебного вертолетного полка, стоял у истоков преподавания в Уфимском высшем училище лётчиков. Сейчас председатель совета ветеранов Российского вертолётного союза. В 128-й школе, которую когда-то закончил, он проводит уроки мужества.