В Уфе из-за ремонта Шакшинского моста запустили паромную переправу

Через реку Уфу запустили паромную переправу. Спустя 40 лет её работу возобновили из-за ремонта Шакшинского моста. Напомним, путепровод, ведущий в Шакшу, провис почти на 30 сантиметров. Там ограничили проезд для большегрузов. Чтобы приступить к ремонту, закрыли движение на одной стороне моста, по которой ездили в город. Вместо четырёх оставили два потока – по одному в обоих направлениях. Именно поэтому на парковке рядом с железнодорожной станцией «Шакша» увеличили количество мест, чтобы владельцы могли спокойно пересесть на электричку. Сегодня возобновили работу и паромной переправы. По предварительным данным, теплоход будет курсировать до 23 октября.

Роберт Магзумов узнал о запуске парома через реку Уфу, когда отдыхал на берегу. Ему почти ежедневно приходится ездить в Шакшу по работе на служебной машине. Поэтому сейчас на время ремонта моста переправа на пароме – спасение для автовладельцев.

Мы по 40 минут, по часу стоим здесь в пробках, не можем уехать отсюда нормально. Из-за этого, чтобы нервы свои на это не тратить, я лучше деньги отдам и проеду здесь, дальше начну работать. Роберт Магзумов, водитель

Паром запустили через Князевскую переправу – в километре от моста. Со стороны Черниковки сюда можно добраться по объездной дороге, а со стороны Шакши – по улице Набережной. Во второй половине прошлого века именно эта переправа была единственным способом пересечь реку на транспортном средстве.

Она существует с 1962 года. В середине 80-х её в связи с отсутствием необходимости пришлось прекратить её существование, ввиду строительства моста Шакшинского. Но, как мы видим, сейчас – строительство. Вернее – реконструкция, ремонт Шакшинского моста. То есть, есть необходимость. Константин Шахтарин, директор Службы речных переправ

Если до строительства моста здесь курсировало несколько паромов, то на сегодняшний день теплоход «Александрит» – единственный. Он был спущен на воду в 1994 году, и почти двадцать лет перевозил пассажиров через реки Белую и Уфу.

Паром будет ходить с восьми утра до восьми вечера. В среднем он вмещает около девяти легковых автомобилей. А интервал движения пока не установлен. Его определят в зависимости от пассажиропотока.

Стоимость одной поездки для пассажиров – 33 рубля. На переправе, кстати, действует и карта «Алга».