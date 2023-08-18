В Уфе из-за ремонта Шакшинского моста запустили паромную переправу

Через реку Уфу запустили паромную переправу. Спустя 40 лет её работу возобновили из-за ремонта Шакшинского моста. Напомним, путепровод, ведущий в Шакшу, провис почти на 30 сантиметров. Там ограничили проезд для большегрузов. Чтобы приступить к ремонту, закрыли движение на одной стороне моста, по которой ездили в город. Вместо четырёх оставили два потока – по одному в обоих направлениях. Именно поэтому на парковке рядом с железнодорожной станцией «Шакша» увеличили количество мест, чтобы владельцы могли спокойно пересесть на электричку. Сегодня возобновили работу и паромной переправы. По предварительным данным, теплоход будет курсировать до 23 октября.
Роберт Магзумов узнал о запуске парома через реку Уфу, когда отдыхал на берегу. Ему почти ежедневно приходится ездить в Шакшу по работе на служебной машине. Поэтому сейчас на время ремонта моста переправа на пароме – спасение для автовладельцев.
Паром запустили через Князевскую переправу – в километре от моста. Со стороны Черниковки сюда можно добраться по объездной дороге, а со стороны Шакши – по улице Набережной. Во второй половине прошлого века именно эта переправа была единственным способом пересечь реку на транспортном средстве.
Если до строительства моста здесь курсировало несколько паромов, то на сегодняшний день теплоход «Александрит» – единственный. Он был спущен на воду в 1994 году, и почти двадцать лет перевозил пассажиров через реки Белую и Уфу.
Паром будет ходить с восьми утра до восьми вечера. В среднем он вмещает около девяти легковых автомобилей. А интервал движения пока не установлен. Его определят в зависимости от пассажиропотока.
Стоимость одной поездки для пассажиров – 33 рубля. На переправе, кстати, действует и карта «Алга».
Цена перевоза автомобиля – от 150 до 300 рублей, в зависимости от вида транспорта. Спецслужбам – бесплатно.