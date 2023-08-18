В Башкирии простились с народным артистом республики Абдуллой Султановым

Сегодня в Учалинском районе простились с народным артистом республики Абдуллой Султановым. Знаменитого певца не стало на 95-м году жизни. Исполнитель башкирских протяжных песен в стиле узун-кюй прославил их во всём мире. Многие народные произведения, которые спел Абдулла Султанов, стали эталоном исполнительского мастерства.

Этот голос невозможно спутать с чьим-то другим. Абдулла Султанов исполнял башкирские народные песни в стиле узун-кюй так, что никто не мог повторить. Силе его вокала позавидовали бы даже оперные певцы. Хотя Абдулла Афзалович не учился в консерватории. Всё от природы. Пению и игре на курае его обучал отец Афзал. Многие народные песни он узнал также от матери и земляков.

Даже в пожилом возрасте он сохранил силу и окраску голоса молодого парня. Своим мастерством он покорил зрителей как Советского союза, так и Европы. И даже слушатели в далёкой Японии восхищались башкирским певцом.

Страшная авария, лишившая его зрения, не смогла поставить крест на карьере. Абудулла Султанов и дальше выступал под овации зрителей. Накануне знаменитого певца не стало.

Сегодня в Учалинском районе в деревне Кубагушево простились с Абдуллой Султановым. Он не дожил до своего 95-летия всего месяц. Проводить в последний путь главный голос башкирского фольклора приехали поклонники творчества Абдуллы Султанова.