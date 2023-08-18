В Башкирии простились с народным артистом республики Абдуллой Султановым

Сегодня в Учалинском районе простились с народным артистом республики Абдуллой Султановым. Знаменитого певца не стало на 95-м году жизни. Исполнитель башкирских протяжных песен в стиле узун-кюй прославил их во всём мире. Многие народные произведения, которые спел Абдулла Султанов, стали эталоном исполнительского мастерства.

Этот голос невозможно спутать с чьим-то другим. Абдулла Султанов исполнял башкирские народные песни в стиле узун-кюй так, что никто не мог повторить. Силе его вокала позавидовали бы даже оперные певцы. Хотя Абдулла Афзалович не учился в консерватории. Всё от природы. Пению и игре на курае его обучал отец Афзал. Многие народные песни он узнал также от матери и земляков.

Даже в пожилом возрасте он сохранил силу и окраску голоса молодого парня. Своим мастерством он покорил зрителей как Советского союза, так и Европы. И даже слушатели в далёкой Японии восхищались башкирским певцом.

Страшная авария, лишившая его зрения, не смогла поставить крест на карьере. Абудулла Султанов и дальше выступал под овации зрителей. Накануне знаменитого певца не стало.

Фото №1 - В Башкирии простились с народным артистом республики Абдуллой Султановым

Сегодня в Учалинском районе в деревне Кубагушево простились с Абдуллой Султановым. Он не дожил до своего 95-летия всего месяц. Проводить в последний путь главный голос башкирского фольклора приехали поклонники творчества Абдуллы Султанова.

Глава республики Радий Хабиров опубликовал пост, где выразил соболезнования родным и близким исполнителя, и скорбит в связи с уходом легендарного певца. Его односельчане выступили с инициативой создать музей в доме певца. Депутатский корпус и руководство Министерства культуры заверили, что память об Абдулле Султанове обязательно будет увековечена. Ведь голосом он уже давно обессмертил своё имя.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ