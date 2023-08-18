Боксёры из Башкирии выступили на II Играх стран СНГ

Башкирские боксёры выступили на II Играх стран СНГ. Эти соревнования прошли в белорусском городе Орше. Достойный результат показали спортсмены школы имени Николая Валуева из Уфы – Иван Тихонов и Арина Макарова заняли третье место.

Уфимский боксёр Иван Тихонов к своим 18-ти уже успел накопить богатый международный опыт. Два года назад ему удалось выиграть первенство Европы. А в мае он стал сильнейшим в России в своём возрасте. В рамках игр СНГ он провёл два боя. В первом Иван победил боксёра из Армении. Во втором встретился с принципиальным соперником из Узбекистана.

Я с ним уже боксировал в феврале на турнире в Комсомольске-на-Амуре. Тоже ему проиграл, и в этом бою хотел отомстить ему. Но бой сразу не сложился в мою сторону. Снова ему проиграл. Иван Тихонов, бронзовый призёр II Игр стран СНГ

В отличие от Ивана Тихонова Арина Макарова впервые отправилась на международные соревнования. В этом году ей удалось стать финалисткой первенства России. Благодаря этому Арина попала в сборную страны и получила путёвку на игры СНГ.

Я вообще первый раз участвовала в соревнованиях такого уровня. Я впечатлена тем, как они проводятся. Там было много народа. Все переживали, поддерживали. Россию очень хорошо приняли в Республике Беларусь. Арина Макарова, бронзовый призёр II Игр стран СНГ

Перспективная спортсменка всего три года занимается боксом. В этот вид спорта она перешла из прыжков на лыжах с трамплина. Тренер Арины Артур Адиятуллин сумел разглядеть в своей подопечной большой потенциал.

Арина Макарова пришли ко мне в 2019 году. Я до этого девчонками не занимался. Смотрю, человек старается, проявляет свой характер. С этого момента мы стали с ней работать. Поехали на одни соревнования, другие. Артур Адиятуллин, тренер Арины Макаровой