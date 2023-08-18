Боксёры из Башкирии выступили на II Играх стран СНГ

Башкирские боксёры выступили на II Играх стран СНГ. Эти соревнования прошли в белорусском городе Орше. Достойный результат показали спортсмены школы имени Николая Валуева из Уфы – Иван Тихонов и Арина Макарова заняли третье место.
Уфимский боксёр Иван Тихонов к своим 18-ти уже успел накопить богатый международный опыт. Два года назад ему удалось выиграть первенство Европы. А в мае он стал сильнейшим в России в своём возрасте. В рамках игр СНГ он провёл два боя. В первом Иван победил боксёра из Армении. Во втором встретился с принципиальным соперником из Узбекистана.
В отличие от Ивана Тихонова Арина Макарова впервые отправилась на международные соревнования. В этом году ей удалось стать финалисткой первенства России. Благодаря этому Арина попала в сборную страны и получила путёвку на игры СНГ.
Перспективная спортсменка всего три года занимается боксом. В этот вид спорта она перешла из прыжков на лыжах с трамплина. Тренер Арины Артур Адиятуллин сумел разглядеть в своей подопечной большой потенциал.
Иван Тихонов вместе со своим тренером Юрием Шокуровым готовится к переходу во взрослый бокс. В следующем году он будет соревноваться уже с мужчинами. Аналогичные изменения произойдут и в карьере Арины Макаровой.