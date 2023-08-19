Радий Хабиров посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке

В Стерлитамаке прошёл фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». Масштабное событие с каждым годом собирает всё больше гостей. Изделия представили порядка 200 ремесленников. Купеческую ярмарку посетил Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что фестиваль входит в число лучших проектов республики. Также сегодня в Стерлитамаке открылась мечеть «Мухаммадсалим». Объект для горожан был долгожданным: его возводили более десяти лет.
Более 100 лет назад, возможно, ровесник современного разносчика газет также зазывал горожан на ярмарку. Место праздника символичное: здесь когда-то процветала усадьба купца Алексея Кузнецова. Фестиваль гостеприимства проводится третий год подряд и стал брендом Стерлитамака. Праздник посетил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. В этом году ярмарку посвятили путешествиям. Здесь каждая лавочка – маленькая история. А под историю города отдали целый туристический троллейбус. На нём можно вернуться в прошлое.
В доме купца Патрикеева ремесленники презентовали туристические сувениры. Авторы – участники одноимённого конкурса. Кроме того, им принадлежат права на продукцию или её идею. Глава республики встретил уже знакомого умельца. В мае этого года Радий Хабиров побывал в его мастерской «Кирач» в Аургазинском районе.
На каждый товар найдётся покупатель. Последних с каждым годом становится больше. Увеличивается и количество купеческих лавок. Не только местных, ещё – из Самарской, Челябинской, Свердловской областей и Казахстана.
«Купец 2.0» – это отдельный праздник для горожан: фотозоны, мастер-классы, дамы в кружевах и рюшах согласно моде XIX века. Город планирует масштабировать фестиваль. Недавно принята заявка на включение Стерлитамака в Сеть творческих городов ЮНЕСКО по направлению «Ремёсла и народное творчество».
Местом сбора жителей Стерлитамака сегодня стала и другая часть города. Свои двери для прихожан впервые открыла мечеть «Мухаммадсалим». Она возводилась с 2012 года на средства прихожан и спонсоров. Радий Хабиров обратился с приветственным словом к участникам долгожданного события.
В «Мухаммадсалиме» прошла первая коллективная молитва. Молельный дом рассчитан на 400 прихожан. Есть зал для проведения никаха. На территории мечети также планируется открыть учебное заведение и разбить парк.