Радий Хабиров посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке

В Стерлитамаке прошёл фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». Масштабное событие с каждым годом собирает всё больше гостей. Изделия представили порядка 200 ремесленников. Купеческую ярмарку посетил Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что фестиваль входит в число лучших проектов республики. Также сегодня в Стерлитамаке открылась мечеть «Мухаммадсалим». Объект для горожан был долгожданным: его возводили более десяти лет.

Более 100 лет назад, возможно, ровесник современного разносчика газет также зазывал горожан на ярмарку. Место праздника символичное: здесь когда-то процветала усадьба купца Алексея Кузнецова. Фестиваль гостеприимства проводится третий год подряд и стал брендом Стерлитамака. Праздник посетил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. В этом году ярмарку посвятили путешествиям. Здесь каждая лавочка – маленькая история. А под историю города отдали целый туристический троллейбус. На нём можно вернуться в прошлое.

В доме купца Патрикеева ремесленники презентовали туристические сувениры. Авторы – участники одноимённого конкурса. Кроме того, им принадлежат права на продукцию или её идею. Глава республики встретил уже знакомого умельца. В мае этого года Радий Хабиров побывал в его мастерской «Кирач» в Аургазинском районе.

На каждый товар найдётся покупатель. Последних с каждым годом становится больше. Увеличивается и количество купеческих лавок. Не только местных, ещё – из Самарской, Челябинской, Свердловской областей и Казахстана.

«Купец 2.0» – это отдельный праздник для горожан: фотозоны, мастер-классы, дамы в кружевах и рюшах согласно моде XIX века. Город планирует масштабировать фестиваль. Недавно принята заявка на включение Стерлитамака в Сеть творческих городов ЮНЕСКО по направлению «Ремёсла и народное творчество».

Фестиваль «Купец» проходит уже в третий раз. Он становится одним из лучших праздничных событий нашей республики. Очень здорово, что здесь появляются народные ремёсла, приходит много гостей, есть приятное общение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Местом сбора жителей Стерлитамака сегодня стала и другая часть города. Свои двери для прихожан впервые открыла мечеть «Мухаммадсалим». Она возводилась с 2012 года на средства прихожан и спонсоров. Радий Хабиров обратился с приветственным словом к участникам долгожданного события.

Сегодня очень важное событие для мусульманской уммы Стерлитамака и всей республики. От души хочу поблагодарить всех, кто своим трудом и волей дал возможность появиться этой красивой мечети. Сюда будут приходить на молитву много людей. В эти дни мы, конечно, молимся за наших земляков – участников специальной военной операции. Межконфессиональное согласие – это главное достояние Башкортостана, и мы сделаем все для сохранения межрелигиозного мира. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан