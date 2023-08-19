Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с 70-летием города

В небе над Кумертау сегодня поднялись одни из главных его символов – вертолёты. Именно благодаря производству винтокрылых машин этот муниципалитет знают сегодня далеко за пределами страны. Но своим появлением он всё же обязан месторождению бурого угля, в котором так нуждалась страна в послевоенные годы.
Сегодня самый южный город республики отметил свой день рождения. На 70-ти летний юбилей поздравить горожан с праздником приехал и руководитель республики. Радий Хабиров вместе с главой администрации Кумертау сначала возложили цветы к Вечному огню. После этого глава региона осмотрел историко-краеведческий музей и обновлённое здание городского ЗАГСа. На уличной же площади развернулась большая выставочная площадка, где свои достижения продемонстрировали местные предприятия и сообщества.
После приветственных слов глава республики вручил ряду жителей города государственные награды. Также на главной праздничной сцене Радий Хабиров вручил памятные подарки золотым юбилярам супружеской жизни.