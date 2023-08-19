Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с 70-летием города

В небе над Кумертау сегодня поднялись одни из главных его символов – вертолёты. Именно благодаря производству винтокрылых машин этот муниципалитет знают сегодня далеко за пределами страны. Но своим появлением он всё же обязан месторождению бурого угля, в котором так нуждалась страна в послевоенные годы.

Сегодня самый южный город республики отметил свой день рождения. На 70-ти летний юбилей поздравить горожан с праздником приехал и руководитель республики. Радий Хабиров вместе с главой администрации Кумертау сначала возложили цветы к Вечному огню. После этого глава региона осмотрел историко-краеведческий музей и обновлённое здание городского ЗАГСа. На уличной же площади развернулась большая выставочная площадка, где свои достижения продемонстрировали местные предприятия и сообщества.

Сегодня, прежде всего, хочу сказать огромное спасибо первым строителям Кумертау, шахтёрам, заводчанам – всем, кто создавал город своим трудом. Мы очень гордимся нашими ветеранами. Конечно, главным промышленным флагманом города является Кумертауское авиационное производственное предприятие. Я очень признателен его руководству и трудовому коллективу за то, что мы вместе сохраняем завод и, более того, двигаем его вперёд. Появляются и новые современные производства. Дорогие друзья! Благодарю вас, жителей Кумертау, за ваш труд. За то, что мы вместе проходим сегодня непростое время. Но мы не унываем, двигаемся вперёд. Всем желаю добра и благополучия, мира вашим семьям, света вашим домам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После приветственных слов глава республики вручил ряду жителей города государственные награды. Также на главной праздничной сцене Радий Хабиров вручил памятные подарки золотым юбилярам супружеской жизни.

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