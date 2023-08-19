Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с 70-летием города

Сегодня, прежде всего, хочу сказать огромное спасибо первым строителям Кумертау, шахтёрам, заводчанам – всем, кто создавал город своим трудом. Мы очень гордимся нашими ветеранами. Конечно, главным промышленным флагманом города является Кумертауское авиационное производственное предприятие. Я очень признателен его руководству и трудовому коллективу за то, что мы вместе сохраняем завод и, более того, двигаем его вперёд. Появляются и новые современные производства. Дорогие друзья! Благодарю вас, жителей Кумертау, за ваш труд. За то, что мы вместе проходим сегодня непростое время. Но мы не унываем, двигаемся вперёд. Всем желаю добра и благополучия, мира вашим семьям, света вашим домам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан