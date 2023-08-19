В Башкирии вспоминают выдающегося учёного и археолога Нияза Мажитова

Сегодня вспоминают выдающегося башкирского учёного, археолога Нияза Мажитова. 20 августа ему исполнилось бы 90 лет. В этот день традиционно место встречи его родственников, коллег и всех, кто был знаком с профессором, – дом, где жил Нияз Мажитов. Здесь установлена памятная плит и проходит возложение цветов. Кроме того, вспоминают его заслуги. Среди тех, кто ежегодно приходит сюда и его многочисленные ученики.
Нияз Мажитов открыл и исследовал массовые памятники средневековья Южного Урала. Работал над классификацией и периодизации памятников железного века. Также посвятил свою работу этнокультурной и социально-экономической истории народов степной Евразии. Авторитет Нияза Мажитова не только в научной, но и общественно-политической жизни был настолько велик, что в 95-м году на I Всемирном курултае башкир его избрали председателем исполкома.