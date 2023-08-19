В Уфе отметили День воздушного флота России

Каждый прыжок особенный. Нет такого, чтобы не боялся человек высоты. Просто навык приобретаешь со временем – так же, как и вождение автомобиля. Не попробуешь – не узнаешь. Нужно постоянно подпитывать себя этим, чтобы не то чтобы бояться, а чтобы быть уверенным. Запланировать, что ты можешь это сделать.

Николай Муравьёв, парашютист-спасатель