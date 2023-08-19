В Уфе отметили День воздушного флота России

Праздник отмечают ежегодно – в третье воскресенье августа. В башкирской столице торжество прошло сразу на нескольких площадках.
Старт празднику дали на территории уфимского аэропорта. Здесь разместилась выставка спецтехники, прошли спортивные соревнования и десантирование парашютистов. Среди них – Николай Муравьев, который вместе с Днём воздушного флота отмечает свой полувековой юбилей. На счету мужчины уже более 3000 прыжков, но даже в 50 лет он не собирается останавливаться на достигнутом.
Праздник отмечают и те, кто уже завершил лётную карьеру. На аэродроме «Забельский» наградили почётных работников авиации. Им вручили медали и благодарственные письма, а также продемонстрировали захватывающее авиашоу. Мероприятие получилось по-настоящему семейным. Люди приходили с детьми или целыми компаниями. Как, например, мастера парашютного спорта СССР, которые уже несколько десятилетий отмечают День воздушного флота России вместе.
В этому году День воздушного флота России совпадает с 90-й годовщиной со дня образования авиации Башкортостана и 90-летием создания уфимского аэроклуба ДОСААФ. Праздники отмечают пилоты, парашютисты, бортпроводники, инженеры и инструкторы. И в эти выходные таких разных людей объединяет одно – бесконечная любовь к небу.