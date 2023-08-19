В Уфе отметили День воздушного флота России

Праздник отмечают ежегодно – в третье воскресенье августа. В башкирской столице торжество прошло сразу на нескольких площадках.

Старт празднику дали на территории уфимского аэропорта. Здесь разместилась выставка спецтехники, прошли спортивные соревнования и десантирование парашютистов. Среди них – Николай Муравьев, который вместе с Днём воздушного флота отмечает свой полувековой юбилей. На счету мужчины уже более 3000 прыжков, но даже в 50 лет он не собирается останавливаться на достигнутом.

Каждый прыжок особенный. Нет такого, чтобы не боялся человек высоты. Просто навык приобретаешь со временем – так же, как и вождение автомобиля. Не попробуешь – не узнаешь. Нужно постоянно подпитывать себя этим, чтобы не то чтобы бояться, а чтобы быть уверенным. Запланировать, что ты можешь это сделать.

Николай Муравьёв, парашютист-спасатель

Праздник отмечают и те, кто уже завершил лётную карьеру. На аэродроме «Забельский» наградили почётных работников авиации. Им вручили медали и благодарственные письма, а также продемонстрировали захватывающее авиашоу. Мероприятие получилось по-настоящему семейным. Люди приходили с детьми или целыми компаниями. Как, например, мастера парашютного спорта СССР, которые уже несколько десятилетий отмечают День воздушного флота России вместе.

Прыгали за команду Республики Башкортостан, за Приволжский военный округ, потому что мы и служили – очень ценно. Мы гордились тем, что прыгали за Республику Башкортостан.

Бану Саттарова

Небо оно такое сильное, манящее, что не отпускает. Сколько есть сил, столько и будешь прыгать.

Надежда Дмитриева

В этому году День воздушного флота России совпадает с 90-й годовщиной со дня образования авиации Башкортостана и 90-летием создания уфимского аэроклуба ДОСААФ. Праздники отмечают пилоты, парашютисты, бортпроводники, инженеры и инструкторы. И в эти выходные таких разных людей объединяет одно – бесконечная любовь к небу.

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