День гуманитарной помощи: как Башкирия помогает Донбассу

Сегодня в мире отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. 15 лет он объединяет тех, кто искренне и бескорыстно помогает другим невзирая на трудности. А ведь порой преграды на пути смертельно опасны.

С началом специальной военной операции Башкортостан сразу начал собирать и направлять жителям республик Донбасса гуманитарную помощь. Практически каждую неделю колонны фур выезжали из Уфы в направлении Донецка и Луганска.

4 марта 2022 года. Первый гуманитарный конвой с грузом в 150 тонн готовится тронуться в путь. Продукты и вещи принесли жители со всего Башкортостана. В том числе – связанные своими руками носки и свитера.

Отличительная черта грузовика из Башкирии – портрет командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя России Минигали Шаймуратова, который погиб в годы Великой Отечественной войны, освобождая Донбасс. С марта прошлого года несколько раз в месяц фуры с гумпомощью отправлялись в ДНР и ЛНР. За это время республика собрала тысячи тонн вещей, продуктов, необходимого оборудования и стройматериалов для жителей Донбасса.

В конце марта руководители Башкортостана и Донецкой Народной Республики подписывают коммюнике о развитии сотрудничества. Главным пунктом становится помощь в восстановлении территории.

Школа №22 города Петровское Луганской Народной Республики носит имя Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. До 2022 года серьёзного ремонта здесь не было более полувека. Но строители Башкортостана поставили перед собой цель – обновить всё. После капитального ремонта школу было не узнать. Сюда привезли и новое оборудование.

Восстанавливали не только школы, но и инфраструктуру. Дороги, к примеру, в ЛНР серьезно пострадали. Из Башкортостана приехал асфальтовый завод. Десятки километров трасс обрели новый вид. А благодаря специалистам из республики в городе Красный Луч была отремонтирован водопровод и установлено новое оборудование. И впервые за долгое время чистая вода пришла в дома людей без перебоев.

Эндокринолог, кардиолог, окулист, ЛОР, невролог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. Многих специалистов в Красном Луче не хватало. Но с приездом башкирских медиков вопрос был решён. С собой они привезли всё необходимое оборудование.

Башкортостан позаботился и о летнем отдыхе детей Донбасса. Приезжать в оздоровительные лагеря южноуральского региона стало для них традицией. И уезжать не все хотят.