В Уфе собрались спортсмены из ЛНР

На базе спортивного комплекса «Биатлон» начались учебно-тренировочные сборы по дзюдо. Впервые в Уфе собрались спортсмены от 13 до 17 лет из Луганской Народной Республики. Дзюдоисты тренируются два раза в день. Помимо этого, предусмотрена и развлекательная программа. В неё входит поездка на Нугушское водохранилище, посещение Центра шорт-трека. В эти дни для гостей проведут и экскурсию по Уфе.