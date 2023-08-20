Стало известно, когда в Уфе завершится благоустройство парка «Волна»

В Уфе в микрорайоне Затон проходит благоустройство парка «Волна». Облик общественного пространства преображается каждый день.

На данный момент проходит второй этап благоустройства. Специалисты работают над дорожками из террасной доски по периметру озера, обустраивают дополнительные смотровые площадки, укрепляют откосы с устройством декоративной брусчатки и заканчивают монтаж ограждения для безопасности отдыхающих.