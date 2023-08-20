Стало известно, когда в Уфе завершится благоустройство парка «Волна»

В Уфе в микрорайоне Затон проходит благоустройство парка «Волна». Облик общественного пространства преображается каждый день.

Фото №1 - Стало известно, когда в Уфе завершится благоустройство парка «Волна»

На данный момент проходит второй этап благоустройства. Специалисты работают над дорожками из террасной доски по периметру озера, обустраивают дополнительные смотровые площадки, укрепляют откосы с устройством декоративной брусчатки и заканчивают монтаж ограждения для безопасности отдыхающих.

Финансирование работ идёт из бюджета республики. Согласно муниципальному контракту, срок завершения работ намечен на 30 сентября 2023 года.  

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