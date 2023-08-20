В Уфе сотрудники полиции уберегли женщину от мошенников

Полицейские Уфы помогли женщине, которая едва не стала жертвой мошенников. Подробности случившегося сообщили в МВД региона.
11 августа уфимке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей полиции. Она сообщила, что на женщину якобы хотят оформить кредит и ей необходимо «спрятать» деньги на безопасный счёт. Доверчивая уфимка отправилась для этого к банковскому автомату в одном из торговых центров города.
Женщина преклонного возраста, которая постоянно говорит по телефону и пытается совершить финансовые операции, привлекла внимание дежуривших сотрудников полиции. Они сразу порекомендовали ей завершить разговор по телефону и объяснили, что никаких безопасных счетов не существует – женщине звонили мошенники.
Она обратилась в отдел полиции №7 по Уфе. Там пенсионерка, пообщавшись со следователем, призналась, что находилась в стрессовом состоянии. Мошенники вели с ней диалог несколько часов и не разрешали класть телефонную трубку. Она выразила огромную признательность полицейским, благодаря которым ей удалось сохранить свои сбережения.