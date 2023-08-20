В Уфе сотрудники полиции уберегли женщину от мошенников

Она обратилась в отдел полиции №7 по Уфе. Там пенсионерка, пообщавшись со следователем, призналась, что находилась в стрессовом состоянии. Мошенники вели с ней диалог несколько часов и не разрешали класть телефонную трубку. Она выразила огромную признательность полицейским, благодаря которым ей удалось сохранить свои сбережения.