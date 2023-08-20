В Башкирии выявили четыре очага лесных пожаров

Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС сообщили, что за последние сутки на территории региона было выявлено четыре лесных пожара. Общая площадь возгорания достигла 8,24 га.

Фото №1 - В Башкирии выявили четыре очага лесных пожаров

В Кугарчинском районе вспыхнуло Икское участковое лесничество на площади 0,2 га. Пожар был ликвидирован.

В Зилаирском районе пожар возник в Кананикольском лесничестве на площади 4,1 га. Пожар локализован.

В Хайбуллинском районе горит Усерганское участковое лесничество на площади 3,7 га. Пожар локализован.

В Бурзянском районе возгорание зафиксировали в Южно-Уральском участковом лесничестве на площади 0,24 га. Пожар локализован.

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