В Башкирии выявили четыре очага лесных пожаров

Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС сообщили, что за последние сутки на территории региона было выявлено четыре лесных пожара. Общая площадь возгорания достигла 8,24 га.
В Кугарчинском районе вспыхнуло Икское участковое лесничество на площади 0,2 га. Пожар был ликвидирован.
В Зилаирском районе пожар возник в Кананикольском лесничестве на площади 4,1 га. Пожар локализован.
В Хайбуллинском районе горит Усерганское участковое лесничество на площади 3,7 га. Пожар локализован.
В Бурзянском районе возгорание зафиксировали в Южно-Уральском участковом лесничестве на площади 0,24 га. Пожар локализован.