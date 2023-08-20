В Башкирии спасли пять девушек, которых унесло ветром на матрасе

Две женщины 34 и 36 лет из Уфы купались на матрасе на озере. Внезапно плавательное средство начало сдуваться, а ветер уносить их от берега. Дежурившие спасатели пришли на помощь отдыхающим.

Аналогичный инцидент произошёл в тот же день на этом же водоёме. Три женщины 39, 36 и 25 лет купались на надувном матрасе. Плавательное средство сдулось, они оказались на островке. Спасатели эвакуировали женщин до берега.