В Уфе помогли цапле, которая запуталась в сетях

Специалисты поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы пришли на помощь цапле.
Недалеко от деревни Локотки на водоёме цапля запуталась в сетях. Птицу заметили местные жители, которые сначала обратились за помощью к администратору фестиваля «Уфимская крепость». Он в свою очередь вызвал спасателей.
Сотрудники поисково-спасательного отряда попытались освободить птичку из западни, но испуганная цапля не давалась в руки. К счастью, помочь птице удалось – цаплю выпустили на волю.
Фото: УГЗ г. Уфы.