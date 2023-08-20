Под Уфой в аварии погибли четыре человека

Сегодня, 20 августа, в Уфимском районе произошла крупная авария. Подробности смертельного инцидента рассказал главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
На 19 км автодороги Западного обхода столкнулись встречные «Лада Гранта» и грузовик. В аварии до приезда врачей погибли водитель легкового авто и три его пассажира. Помощь медиков потребовалась и водителю грузовика.
По предварительной информации, водитель «Лады» мог уснуть за рулём. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Фото: ГИБДД РБ.