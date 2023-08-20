Жительница Башкирии нашла пропавшего питомца благодаря чипированию

Чипирование — собаки это взвешенное решение ответственного и заботливого хозяина. Не пренебрегайте возможностью обезопасить свое животное от участи бездомного. В ветеринарных станциях всё ещё продолжается акция, в рамках проекта «Законное право на жизнь». Чипирование собаки — это современный способ идентификации животного. Процедура, обязательная во многих европейских странах, набирает популярность в России. В ближайшем будущем она станет частью правил содержания домашних собак, так же как регулярная вакцинация от бешенства. К сожалению, не все владельцы четверолапых питомцев знают о возможностях и преимуществе чипирования.

представители Госкомитета РБ по ветеринарии