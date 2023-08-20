Делегация из Башкортостана приняла участие в выставке «Армия-2023»

Одним из главных событий недели в масштабах всей страны стала международная выставка «Армия-2023». Форум – смотр инноваций и современной продукции военного назначения. В открытии мероприятия приняла участие делегация из Башкортостана. Ее возглавил Радий Хабиров. На полях форума обсуждали вопросы развития оборонно-промышленного комплекса. На экспозиционных площадках парка «Патриот» представили тысячи образцов различной техники. И к созданию многих из них республика также имеет отношение.

Свыше 28,5 тыс. современных образцов продукции военного и двойного назначения. Танки, бронетранспортеры, истребители. Гордость оборонно-промышленного комплекса. И, что отрадно отметить, почти в каждом из образцов есть частичка, произведенная в Башкортостане.

Такие детали применяют в авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также используют при ремонте и модернизации станков отечественного и зарубежного производства. Причем стерлитамакский концерн «Инмаш» – единственный в России производитель шарико-винтовых передач.

География форума с каждым годом расширяется. Участников экспозиции в этом году в два раза больше, чем в прошлом – это 76 иностранных делегаций. Башкортостан представили 13 компаний оборонно-промышленного комплекса.

Это одно из ярких событий в сфере научно-технического сотрудничества, оборонной промышленности. Нам было интересно посмотреть, потому что, наверное, во многих технических изделиях есть элементы, которые сделаны в Башкортостане. Особенно то, что касается авиации. И, конечно, это возможность пообщаться с руководством Минобороны России. Обсудили вопросы, которые касались помощи нашим воинам – участникам специальной военной операции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В современной войне господствующую роль играют дроны и роботы. Этот тренд нашел свое отражение и на выставке. Например, новые танки «Армата», полностью обтянутые специальной маскировочной тканью. Скрывая тепло, она защищает не только от человеческого глаза, но и от управляемых ракет. Здесь же давно знакомые танки Т-70 и Т-80 также модернизировали. Сетка на башне позволяет отслеживать дроны и высокоточные ракеты.

В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия. Сергей Шойгу, министр обороны России

Эффективность российской вооружения можно увидеть и по уничтоженному оружию коллективного Запада. На отдельной площадке форума – трофейная техника стран НАТО. В центре павильона – хваленая американская гаубица М-777 и ракеты HIMARS, сбитые комплексами ПВО. Особое место отведено беспилотникам.

Запад, кстати, не стеснялся снабжать Украину образцами, мягко говоря, устаревшего оружия. Например, трофейный пулемет, которым немецкие нацисты пользовались еще во время Второй мировой.