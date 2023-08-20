Эксперты из Башкирии прокомментировали повышение Центробанком ключевой ставки

На неделе Банк России на внеочередном заседании поднял ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Увеличение в таком формате беспрецедентно. Инертная махина Центробанка проявила оперативность, удивляются эксперты. Но причина не только в валютных качелях, хотя доллар и евро перешли за психологический рубеж в сотню рублей – это, скорее, повод. Главная причина поднятия ставки – сдерживание инфляции, которую, кстати, мы, покупатели, зачастую сами же и провоцируем. Итак, снизится ли ключевая ставка или, наоборот, будет повышена, поднимется ли стоимость доллара до конца года и как вообще эта ситуация повлияет на жизнь обычных россиян?

У риелторов жаркая пора, но не потому, что зашкаливает столбик термометра. В день несколько сделок, из десяти – девять ипотечные. На фоне валютных качелей, а затем и подъема ключевой ставки некоторые поспешили решить квартирный вопрос.

Покупатели подогревают спрос, стоимость квартир растет, продавцы поднимают ценник. Ирина Лаптева, риелтор

Своим спросом потребители разгоняют инфляционные ожидания, запасаясь квартирами и техникой. Вложение в недвижимость – вовсе не панацея, этот вид инвестиций можно и нужно рассматривать на длительный срок – минимум пять лет, констатируют эксперты. И при условии наличия лишних денег, рассказывает исполнительный директор Ассоциации кредитных и финансовых организаций Башкортостана. Иначе инфляция «съест» заработанный условно миллион.

Это не в магазин пойти купить буханку хлеба, сейчас она стоит 50, а сейчас 56. Это не так ощутимо. А квартира – 3 млн, а после инфляционных моментов – 3,3 млн. Дмитрий Рудзит, исполнительный директор Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан

На многие категории товаров растет внутренний спрос, который производители зачастую не успевают удовлетворять. Это усиливает устойчивое инфляционное давление. Если попроще, то своей активностью потребители провоцируют продавцов поднимать ценник. Увеличивается доля импорта, что в совокупности влияет на динамику курса рубля. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены. На начало августа показатель годовой инфляции увеличился почти до 4,5%. Поэтому повышение ключевой ставки ЦБ призвано ограничить риски для ценовой стабильности.

Но это не единственный инструмент для урегулирования ситуации. Другой – повышение конкуренции на рынке, в том числе импортных товаров. И в этом плане предприняты первые шаги: есть аналоги в технике отечественного производства, осуществляются поставки из разных стран, в том числе Турции и Китая. Главное – экономисты сейчас настоятельно рекомендуют алгоритм действий.