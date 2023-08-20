Башкирия готова к отопительному сезону более чем на 80%

К приближающемуся отопительному сезону республика готова более чем на 80 процентов. Это разноплановая работа, связанная не только с заменой устаревших коммуникаций, но и со строительством новых объектов. В этом году регионом привлечены средства новой федеральной программы, на которые проводится модернизация и реконструкция объектов ЖКХ. Особенно тех, которые зимой доставляли коммунальщикам больше всего хлопот.

Одна из основных проблем коммунальной сферы – устаревшие трубы. В республике повсеместно ведется работа по их замене. В Нефтекамске, к примеру, один из самых больших участков ремонта центрального отопления и горячего водоснабжения – в районе улицы Ленина. По новым трубам в этом году тепло пойдет в несколько домов и детский сад.

Как отмечают специалисты, трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой имеют более длительный срок эксплуатации, чем стальные. Кроме того, снижаются теплопотери. В Бураевском районе модернизация устаревшей системы ведется благодаря участию в федеральной программе. Выделено чуть более 5,5 миллионов рублей. Работы по восстановлению теплотрассы начаты, и за два месяца она будет обновлена.

Подготовить к зиме нужно 18,5 тыс. многоквартирных домов. Коммунальщики промывают системы отопления, меняют неисправные измерительные приборы, проводят ревизию запорной арматуры горячего и холодного водоснабжения. Проводимые гидравлические испытания коммуникаций зачастую связаны с так нелюбимым для жителей отключением горячей воды. Но именно они выявляют «красные зоны» в трубах.

В этом году республика привлекала деньги Фонда национального благосостояния. Это новая программа. Финансы большие и распределены на работы в разных районах. Так, в Учалах появится новая котельная, еще в четырех муниципалитетах их реконструируют. В том числе в Белорецке, где зимой нередко случались аварийные ситуации. Возведут блочные котельные для соцобъектов в Мраково, Архангельском и Калтасах.