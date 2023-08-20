В Башкирии могут запустить программу модернизации детсадов и колледжей

На неделе в Уфе по вопросам развития образования прошло всероссийское совещание при участии министра просвещения России Сергея Кравцова. Вместе с главой региона федеральный чиновник обсудили и результаты программы обновления школ. В Башкортостане в этом году отремонтировали 77 общеобразовательных учебных заведений. Радий Хабиров также поднял вопрос о создании аналогичной программы для детских садов и колледжей.

За почти полувековую историю здания школы проблем накопилось немало. В основном с отоплением и канализацией. Именно на них строители обращали внимание в первую очередь, проводя реконструкцию. В ходе капитального ремонта также перестроили сами корпуса, чтобы увеличить количество учебных мест.

В школе № 16 города Ишимбая обучается 600 человек. Ещё около 80 в этом году пойдут в первый класс. Они будут учиться в отдельном корпусе.

Управленческая команда Ишимбая очень активно участвует в заявочных кампаниях. Накануне в Уфу приезжал министр просвещения России Сергей Кравцов. В рамках его визита мы обсуждали вопрос запуска такой же программы для детских садов и колледжей. Это очень актуальная тема. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Федеральная программа по модернизации учебных заведений, по сути, дает им вторую жизнь. Так, в школе села Ефремкино все поменялось почти полностью. От старого здания остались только кирпичные стены и фундамент. Капитальный ремонт здесь начался в феврале. В его рамках оборудовали актовый зал, интерактивные классы и зоны отдыха. Во время работ дети продолжали учебу в местном клубе, детском саду и здании администрации.

Считанные дни остаются и до открытия республиканского инженерного лицея-интерната в Уфе. Непрерывные работы здесь велись около пяти месяцев. Теперь же осталось только завершить установку фасада и расставить мебель. Ее цвета выбирали совместно со школьниками и их родителями.