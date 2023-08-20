В Башкирии могут запустить программу модернизации детсадов и колледжей

На неделе в Уфе по вопросам развития образования прошло всероссийское совещание при участии министра просвещения России Сергея Кравцова. Вместе с главой региона федеральный чиновник обсудили и результаты программы обновления школ. В Башкортостане в этом году отремонтировали 77 общеобразовательных учебных заведений. Радий Хабиров также поднял вопрос о создании аналогичной программы для детских садов и колледжей.
За почти полувековую историю здания школы проблем накопилось немало. В основном с отоплением и канализацией. Именно на них строители обращали внимание в первую очередь, проводя реконструкцию. В ходе капитального ремонта также перестроили сами корпуса, чтобы увеличить количество учебных мест.
В школе № 16 города Ишимбая обучается 600 человек. Ещё около 80 в этом году пойдут в первый класс. Они будут учиться в отдельном корпусе.
Федеральная программа по модернизации учебных заведений, по сути, дает им вторую жизнь. Так, в школе села Ефремкино все поменялось почти полностью. От старого здания остались только кирпичные стены и фундамент. Капитальный ремонт здесь начался в феврале. В его рамках оборудовали актовый зал, интерактивные классы и зоны отдыха. Во время работ дети продолжали учебу в местном клубе, детском саду и здании администрации.
Считанные дни остаются и до открытия республиканского инженерного лицея-интерната в Уфе. Непрерывные работы здесь велись около пяти месяцев. Теперь же осталось только завершить установку фасада и расставить мебель. Ее цвета выбирали совместно со школьниками и их родителями.
Всего по республике обновляется 77 школ. Из федерального бюджета на ремонт выделено более 3,5 млрд рублей, это первое место по стране. В Башкортостане уже подготовили план на ближайшие три года. Согласно графику, к этому времени модернизируют 365 учебных заведений на общую сумму более 8 миллиардов рублей.