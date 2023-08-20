Валовый намолот зерна в Башкирии приближается к 2 млн тонн

Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства республики. Хлеборобы региона убрали более половины площадей зерновых и зернобобовых культур. При этом озимых на полях уже не осталось.

В кабине у Романа Агафонова всегда играет музыка. Так оператор комбайна создает настроение, и работать становится веселее. К слову, в семье он первый, кто сел за штурвал этой сельхозмашины. Современная уборочная техника по комфорту ничем не уступает легковому автомобилю.

В хозяйстве предприятия «Дружба» основные культуры – яровая и озимая пшеница. На урожай в этом году негативно повлияли нестабильные погодные условия, говорят аграрии. Однако намеченный изначально план всё же намерены выполнить.

На данный момент Стерлитамакский район в тройке лидеров республики по намолоту зерновых и зернобобовых. В числе лучших он и по валовому сбору озимых. Сейчас на полях аграрии уже ведут работы по культивации почвы под будущие посевы.

В течение 2-3 недель уборку урожая намерены завершить аграрии Иглинского района. В хозяйствах практически полностью заготовили корм для скота. Жаркая пора и в Зауралье. Здесь каждый погожий день на вес золота.

Зерновые убраны уже на площади более 5 тысяч гектаров. С одного гектара наши аграрии получают в среднем 19 центнеров. На подходе ячмень и горох. Нажиб Хасанов, главный агроном Баймакского района

Хозяйства региона практически завершили уборку озимых культур. Под них, кстати, в будущем в регионе планируется увеличить долю посевных площадей. Все исходя из климата региона. Об этом руководитель регионального Минсельхоза доложил главе республики Радию Хабирову в ходе оперативного совещания.