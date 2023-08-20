В Уфе состоится прощание с хоккеистом Родионом Амировым

В понедельник в Уфе простятся с Родионом Амировым. Церемония пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 8 часов утра. Хоккеист скончался на 22-м году жизни после продолжительной болезни. Родиона не стало в немецком Мюнхене, где врачи предпринимали последние попытки победить недуг юного спортсмена. О том, что один самых ярких игроков своего поколения серьезно болен, стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Родион мужественно сражался за жизнь. Но болезнь оказалась сильнее.

Родиона Амирова не стало 14 августа 2023 года. Тысячи болельщиков по всему миру продолжали верить в чудо – в то, что болезнь отступит. Несмотря на суровые прогнозы врачей, все, кто знал этого талантливого парня, ждали, что он выберется. Его сила воли впечатляла многих. Но судьба была сурова к воспитаннику уфимского хоккея. С постановкой диагноза врачей «опухоль головного мозга» жизнь Родиона Амирова разделилась на до и после.

Сначала в октябре ничего не было, когда предположили, что у меня может быть. Предложили биопсию. Я отказался, потому что симптомов не было. Потом начались симптомы: онемение челюсти, головы. Постепенно симптомы с глазами появились. Родион Амиров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Подозрения на неутешительный диагноз возникли еще в октябре позапрошлого года. При этом он продолжал играть за «Салават» и даже забивал. Но становилось хуже.

Потом уже, когда поехал в Германию, провел биопсию. Тогда уже определили, что за болезнь. Родион Амиров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

К такому невозможно психологически подготовиться. Один из самых талантливых нападающих страны в одночасье столкнулся с самым грозным противником.

Конечно, неприятно было. Переживал. Все переживали. Все писали, все поддерживали. Я верующий человек. В Германии много посещал церковь. Уверовал в Бога. Это помогло мне не сломиться. Я представлял, что уже здоров. Знал, какая у меня цель. Родион Амиров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В Германии Родион прошёл курс лечения, после чего смог вернуться домой. Говорил, что чувствует себя хорошо, и строил планы на будущее. Воспитаннику уфимской школы оказывали беспрецедентную поддержку по обе стороны океана. За его жизнь боролись и родной «Салават Юлаев», и канадский «Торонто Мэйпл Лифс». Его главной мечтой было сыграть в НХЛ. Ее пытались реализовать руководители заокеанского клуба, но к тому моменту Родион уже не мог стоять на коньках. Амиров верил в лучшее и был настроен позитивно. Всегда следил за своей командой и даже на расстоянии наблюдал за игрой «Салавата».

Партнеры как могли поддерживали Родиона. Посвящали ему заброшенные шайбы. А флешмоб в поддержку Амирова подхватили многие суперзвезды мирового хоккея. После того, как стало известно, что Родиона не стало, возле центрального входа «Уфа-Арены» появился мемориал, куда болельщики приносили цветы, игрушки и свечи. Здесь же память Родиона почтила команда.