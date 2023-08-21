В Давлекановском районе Башкирии госавтоинспекторы задержали водителя с поддельными правами

В минувшую пятницу сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Давлекановскому району остановили автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял 30-летний житель города Давлеканово. По итогам проверки водительского удостоверения по базе Госавтоинспекции были выявлены признаки его подделки.
Об этом в своих социальных сетях написал глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол, мужчина доставлен в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. Его автомобиль отправлен на специализированную автостоянку. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.
Также Владимир Севастьянов напомнил, что в МВД по Башкирии работает телефон горячей линии: 8(347) 279-32-92, по которому бдительные граждане могут сообщить о фактах нарушений ПДД водителями и пешеходами, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В этих же целях можно обратиться в телеграм-чат ГИБДД: @GIBDDRB_02bot.