В Давлекановском районе Башкирии госавтоинспекторы задержали водителя с поддельными правами

В минувшую пятницу сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Давлекановскому району остановили автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял 30-летний житель города Давлеканово. По итогам проверки водительского удостоверения по базе Госавтоинспекции были выявлены признаки его подделки.

Об этом в своих социальных сетях написал глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол, мужчина доставлен в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. Его автомобиль отправлен на специализированную автостоянку. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.