В Мелеузовском районе Башкирии работает передвижной ФАП

В начале весны текущего года благодаря реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в автопарке Мелеузовской ЦРБ появился передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом рассказали в Минздраве республики.

Мобильный ФАП оборудован по последнему слову медицинской техники – здесь есть аппараты для измерения артериального давления, стетофонендоскоп, портативный электрокардиограф, анализатор для определения уровня гемоглобина крови, измеритель концентрации глюкозы в крови, автоматический дефибриллятор, системы для ручной искусственной вентиляции легких.

В ведомстве уточнили, что такие ФАПы очень удобны для проведения сотрудниками медучреждений профосмотров и диспансеризации жителей отдаленных и малочисленных городов и районов республики, а также в тех населенных пунктах, где стационарные ФАПы отсутствуют.

За период с марта по август текущего года в ФАПе Мелеузовской ЦРБ обследовано порядка полутора тысяч человек.