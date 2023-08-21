В Башкирии в ДТП погиб 57-летний мужчина

По информации Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, сегодня в селе Таймурзино Дюртюлинского района произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Сообщение о происшествии поступило в центр обработки вызовов Системы-112 накануне вечером. Автомобиль после опрокидывания провалился в болото.

На месте аварии работают спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, следственная группа, а также представители других экстренных служб.

В настоящее время уточняются причины и обстоятельства смертельного ДТП, уточнили в ведомстве.