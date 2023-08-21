В Башкирии сотрудники ГИБДД проводят акцию «Встречная полоса»

С сегодняшнего дня и до 25 августа включительно сотрудники Госавтоинспекции по республике проводят профилактически мероприятия в целях предупреждения ДТП, которые связаны с выездом на встречную полосу движения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

По информации ведомства, за семь месяцев 2023 года было зарегистрировано 93 аварии с 33 погибшими, 154 человека получили травмы. Кроме того, за указанный период на дорогах республики сотрудники ГИБДД пресекли около 8 тысяч таких правонарушений, за которые предусмотрены следующие меры наказания: штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от 4 месяцев до полугода. Повторное нарушение грозит лишением прав на один год, напомнил Владимир Севастьянов.