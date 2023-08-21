В Башкирии прошла конференция для бизнесменов

В Гафурийском районе прошла конференция для бизнесменов. Участие приняли более 100 предпринимателей. Местом встречи стал Дворец культуры в селе Красноусольский. Представители Министерства предпринимательств и туризма региона рассказали о существующих мерах поддержки. Кроме того, в центрах «Мой бизнес» есть множество услуг, которые могут помочь в развитии своего дела.