В Башкирии с начала года произошел 7271 пожар

Такие данные приводит МЧС по республике. В этих пожарах погибли 167 человек, из них двое детей, и 173 человека получили травмы.
Основная причина пожаров с пострадавшими – неосторожное обращение с огнем: курение и неисправное электрооборудование. Наиболее частым местом, где во время пожаров гибнут люди, становится их собственное жилье: квартиры, дома, садовые постройки.
Чаще всего пожары уносят человеческие жизни ночью и по утрам, а сон в эти часы становится тем обстоятельством, которое этому способствует.
В ведомстве напомнили о мерах профилактики пожаров и порекомендовали не оставлять непотушенными сигареты, выключать на ночь обогреватели и другие электроприборы, установить пожарный извещатель и проверять в нем батарейку.