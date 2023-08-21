Врачи из Башкирии, работающие в ЛНР, спасли жизнь мужчине в состоянии клинической смерти

Женщина на берегу озера кричала и звала на помощь: на ее глазах мужчина ушел под воду и не появлялся на поверхности водоема. Врачи из Башкирии, командированные в Луганскую Народную Республику, вытащили его бездыханное тело на берег.
Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
Спустя чуть более получаса нашим медикам удалось реанимировать 43-летнего мужчину, после чего бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. В настоящее время пациент находится дома.
Также Айрат Рахматуллин отметил, что сейчас в городе Красный Луч работает уже пятнадцатая смена специалистов из Башкирии. Они проводят диспансеризацию, плановые и экстренные осмотры, выезжают на места, где требуется оказание помощи военнослужащим наших батальонов.