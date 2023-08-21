В Уфе в последний путь проводили хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова

Сегодня в Уфе в ледовом дворце «Уфа-Арена» состоялась церемония прощания с хоккеистом ХК «Салават Юлаев» Родионом Амировым. Проститься со спортсменом пришли руководитель Башкирии Радий Хабиров, члены правительства республики, участники футбольной команды «Уфа», хоккейной команды «Торос», тысячи болельщиков и горожан, которые ценили Родиона за его спортивный талант.

Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким молодого спортсмена. Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов отметил, что это большая утрата для всей команды и республики.

Родиона провожали под продолжительные овации, а фан-клуб и воспитанники «Толпара» прощались с хоккеистом стуком клюшек об асфальт и грохотом барабанов.

Его похоронят в селе Богдановка Ишимбайского района.

Напомним, хоккеиста не стало 14 августа. Ранее у него диагностировали опухоль головного мозга. Спортсмен долго находился на лечении в Германии.