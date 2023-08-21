Радий Хабиров наградил Рафаэля Байдавлетова орденом Дружбы народов

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства республики в ЦУРе бывший премьер-министр правительства Башкирии Рафаэль Байдавлетов был награжден орденом Дружбы народов по случаю 80-летия со дня рождения.

Радий Хабиров в своем обращении отметил, что Рафаэль Байдавлетов в период с 1999 по 2008 годы являлся премьер-министром республики. А 16 августа он отметил свой 80-летний юбилей. По словам Главы региона, сегодня среди членов правительства Башкирии много его учеников. Он также поблагодарил Рафаэля Байдавлетова за вклад в развитие региона.