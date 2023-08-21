В Уфе в Межвузовском кампусе появятся лаборатории виртуальной реальности и робототехники

По информации пресс-службы регионального правительства, в УГНТУ на протяжении нескольких лет продолжается развитие этих направлений. В частности, проводятся лабораторные испытания в целях последующего применения технологий в топливной энергетике и не только.

Теперь разработка решений виртуальной реальности и конструирование мобильных автономных и пилотируемых роботов будут проводиться на площадке Межвузовского кампуса. Напомним, в настоящее время этот проект реализуется в Уфе в рамках Стратегического проекта «Новая среда жизни» программы «Приоритет 2030».

Функционал лабораторий виртуальной реальности и робототехники Евразийской политехнической школы УГНТУ будет связан с разработкой VR-технологий для индустриальных компаний-партнеров Евразийского НОЦ и университета. Также молодые ученые будут заниматься программированием промышленных роботизируемых манипуляторов, проведением прикладных исследований в области робототехники и их применения в повседневной жизни.

Сообщается, что деятельность лабораторий будет основана на запросах промышленности республики и страны в целом.