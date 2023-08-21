В Башкирии до 21 ноября завершится ремонт подъездов жилых домов

В Башкирии продолжается реализация программы комплексного ремонта подъездов в многоквартирных домах. Работы, которые проводятся в рамках данной программы, будут завершены до 21 ноября. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Она уточнила, что до конца года планируется провести работы по капитальному ремонту 759 подъездов в 276 многоквартирных домах на территории 21 муниципалитета республики. На реализацию данных мероприятий выделено 732 млн рублей, в том числе 660 млн рублей – из бюджета Башкирии.

По состоянию на сегодняшний день ремонтные работы проводятся в 85% подъездов от плана на текущий год. В 427 подъездах ремонтные работы продолжаются, а в 219 – полностью заершены, отметила Ирина Голованова.