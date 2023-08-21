В Башкирии готовятся к появлению нового штамма «Эрис»

EG.5 – это вариант омикрона, но, по словам врачей, может быть более опасным. Ему присвоили имя «Эрис» – в честь богини хаоса и раздора Эриды. Случаи инфицирования зафиксированы в 51 стране. В России зарегистрировано 17 обращений с подтверждённым диагнозом.