Глава Минздрава Башкирии предупредил о мошенниках, рассылающих сообщения от его имени

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале обратился к жителям Башкирии с предупреждением о кибермошенниках.

Он сообщил, что злоумышленники создали дублирующий аккаунт в социальной сети Telegram, с которого отправляют сообщения от его имени.

Айрат Рахматуллин призвал своих подписчиков проявлять бдительность и никому не сообщать номера банковских карт и пин-коды, не вступать в переписку с мошенниками и сразу блокировать незнакомые номера.