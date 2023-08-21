Глава Минздрава Башкирии предупредил о мошенниках, рассылающих сообщения от его имени

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале обратился к жителям Башкирии с предупреждением о кибермошенниках.   

Фото №1 - Глава Минздрава Башкирии предупредил о мошенниках, рассылающих сообщения от его имени

Он сообщил, что злоумышленники создали дублирующий аккаунт в социальной сети Telegram, с которого отправляют сообщения от его имени.

Айрат Рахматуллин призвал своих подписчиков проявлять бдительность и никому не сообщать номера банковских карт и пин-коды, не вступать в переписку с мошенниками и сразу блокировать незнакомые номера.

Он подчеркнул, что у него есть единственный ТГ-канал, в котором он общается с жителями республики.      

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