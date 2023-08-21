В этом году фестиваль «Молочная страна» пройдет на набережной реки Белой

В Уфе 2 сентября состоится фестиваль «Молочная страна». В этом году мероприятие пройдет на набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы. Девиз нынешнего фестиваля – «Вливайся в праздник», рассказали в пресс-службе правительства Башкирии.

Для всех гостей ежегодного праздника приготовят приветственный стакан молока. В прошлом году посетители выпили 60 тысяч приветственных стаканов или 12 тонн молока.

Традиционно на «Молочной стране-2023» будут работать аттракционы, спортивные площадки, зона фудкорта, молочная ярмарка, проведут мастер-кассы для детей. Кроме того, посетители фестиваля смогут принять участие в розыгрыше 449 кг мороженого (столько же лет Уфе).

Также на «Молочной стране» пройдет гастрономический фестиваль, конкурс костюмов на молочную тематику, парад колясок, различные квесты и многое другое. Победителей ждут призы.

Вечером для гостей мероприятия запланирована концертная программа с участием группы «Пропаганда».