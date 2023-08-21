На юге Башкирии машина сбила медвежонка

Ветеринары Зилаирского района Башкирии спасли жизнь медвежонку. Сегодня утром на обочине его нашел егерь в местности «Акау» между Кашкарово и Юлдыбаево. Предположительно, животное сбил автомобиль.

Специалисты ветеринарной службы выехали на место происшествия, где детеныш лежал без признаков жизни. Они осмотрели зверя и приняли решение перевезти его в райцентр, где ветеринары установили, что переломов у медвежонка нет.

По словам главного ветеринарного врача Зилаирского района Ильшата Карасова, животное получило сильный ушиб и сотрясение головы. Ему сделали все необходимые процедуры, после чего пациент пришел в себя и начал проявлять агрессию.

Для скорейшего восстановления медвежонку вкололи инъекцию с обезболивающим препаратом и витаминным комплексом.

Пока он будет находиться под наблюдением ветеринаров.