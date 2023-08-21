Власти Уфы определили места для выгула домашних животных

В этот перечень вошли территории рядом с домами, расположенными по следующим адресам: Архитектора Калимуллина, 1, Валерия Лесунова, 10/1, Набережная, 45, проспект Октября, 106/3, Блюхера, 1, территория тропы здоровья «Уфимские липы» возле д. 2 по ул. Парковая, парки культуры и отдыха Ивана Якутова, Нефтехимиков и «Первомайский», а также частные территории, находящиеся в собственности владельцев домашних животных.