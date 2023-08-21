Телефонные мошенники в Башкирии: как не стать жертвой аферистов

У этих голосов в телефонной трубке много общего – больше, чем может показаться поначалу. Они звонят сами. И все заявляют об опасности потерять сбережения. Так человек, который представляется сотрудником то банка, то правоохранительных органов или отдела по экономической безопасности, вынуждает перевести деньги на сторонние счета. Жертвами подобных актёров только в Башкирии за первые пять месяцев текущего года стали сотни людей.

Кошелёк или слёзы. Растёт не только количество обманутых, но и суммы, которые жертвы отдают аферистам. По фактам мошенничества возбуждают уголовные дела. Денежные потери исчисляются миллионами рублей.

По итогам семи месяцев текущего года фиксируется рост мошенничества в полтора раза. 5600 мошенничеств зарегистрировано общеуголовной направленности, основные из которых совершены как раз дистанционным способом. Марат Гузаиров, врио начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ

Мошенники втираются в доверие, называют по имени и задают вопросы. Доверчивые жертвы верят: им хотят помочь, человек на том конце провода становится исключительной истиной, все вокруг – врагами. Так, в Уфе мужчину едва удалось остановить при переводе крупной суммы денег.

Человек с сомнительными родственными связями на том конце провода якобы пытается защитить пенсионера. Ситуация критическая, мужчина может лишиться всех накоплений – по заверениям мошенника, если будет контактировать с третьими лицами. На самом деле потеряет деньги человек, только если будет слушать и выполнять инструкции, которые ему дают по телефону.

Таких людей приходится уговаривать не отдавать собственные же средства злоумышленнику. Причём не всегда это пожилые люди, лишают денег и молодёжь. Жертвы мошенников, как правило, идут к банкомату или обращаются в отделения уже с затуманенным разумом.

Предотвращать мошенничество приходится и сотрудникам банка. Мало распознать потенциальное преступление, нужно и понять жертву, чтобы действовать вопреки статистике увеличения показателей по выдаче кредитов. Таких реальных, а не виртуальных внештатных правоохранителей в Уфе поблагодарил лично министр МВД Башкортостана. Александр Прядко вручил награды сотрудникам банка. Бороться с мошенниками намерена и власть. Парламент республики предложил ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов. Составлен и внесён на рассмотрение законопроект о двухэтапном порядке заключения финансового договора между клиентами и банками или микрофинансовыми организациями.

Аферисты не стесняются переходить и в реальность. Современные поклонники Остапа Бендера стулья не обещают, а забирают – за несуществующие деньги. Мошенники предоставляют фиктивные скрины перевода средств. Так случилось с Ксенией Яковлевой. Уфимка передала породистого щенка, который стоил 40 тысяч рублей после того, как увидела на экране телефона злоумышленника якобы отчёт об оплате. Когда женщина опомнилась, было уже поздно, а покупатель перестал отвечать на звонки. Заводчица обратилась в полицию.

Как выяснилось, это был подставной чек. Деньги до нас так и не дошли. Ксения Яковлева

В подобной истории роль жертвы сыграла Олеся Хуснутдинова. Артистов погорелого театра переиграла профессиональная актриса. После того, как её маму обманули и едва не довели до инфаркта телефонные аферисты, женщина решила отомстить. Когда мошенники позвонили ей самой, Олеся Хуснутдинова решила изобразить жертву. Дело могло состояться только при очном появлении мошенника. Во время разговора она параллельно связалась с правоохранительными органами. В назначенное время все участники аферы оказались на месте. Женщина говорит: было страшно, когда на пороге появился курьер.

Случай исключительный. Помогло сотрудничество с правоохранительными органами. Психолог рекомендует не увлекаться изображением жертвы. Лучше просто прервать звонок.

Жертвами мошенников становятся не только в страхе потерять свои кровные. Лишаются накоплений в погоне за прибылью. Лёгкие деньги на деле становятся тяжёлым долговым бременем, как в сказке «Золотой ключик». Лиса Алиса и Кот Базилио – это аферисты, которые обещают, что монеты превратятся в денежное дерево. Несколько десятков Буратино отдавали деньги якобы риелтору, которая обещала обеспечить низкие цены на квартиры в Кузнецовском затоне – организовать участие в социальной программе.

В тёмных очках в кабинет заседания заходит подсудимая. Рядом с ней – адвокат. Обе в чёрном. Кто скорбит по потерянным деньгам больше – вопрос. Идёт разбирательство. В деле несколько потерпевших. Одна из них – Альфия Авхадиева. С момента передачи денег прошло два года. Судебные разбирательства начались больше двух месяцев назад. История пока не закончилась.

Если бы такие социальные квартиры несостоявшиеся новосёлы всё-таки приобрели, возможно, статус потерпевших им пришлось бы сменить на соучастников мошеннической схемы. Ответственность за нарушение закона несли бы все стороны. Последствия для покупателей в таком случае не ограничились бы потерей денег, а могли обернуться и лишением свободы. И квадратные метры обживать пришлось бы в местах не столь отдалённых.

Во всех случаях люди фактически сами отдавали деньги злоумышленникам. В истории с квартирами – платили за услуги в надежде купить жильё дёшево. В случаях с телефонными мошенниками жертвы следовали инструкциям, но своими руками переводили средства якобы на безопасные счета. При передаче данных или финансов аферистов банки не обязаны компенсировать похищенные деньги.