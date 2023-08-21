В Башкирии пройдет шестой фестиваль «БэлешФест-2023»

В селе Буздяк 25 августа в парке спорта и отдыха состоится фестиваль национальной кухни «БэлешФест-2023» («Бәлеш бәйрәме»). Это ежегодный праздник, который пользуется популярностью среди жителей и гостей республики. Мероприятие проводится с 2017 года и уже получило статус туристического бренда Башкирии.

Как сообщают организаторы фестиваля, принять участие может любой желающий, интересующийся традиционной национальной кухней. В программе проекта запланированы мастер-классы приготовления национальных блюд, конкурсы мастеров, различные презентации и дегустация.

Кроме того, на фестиваль приедут музыкальные и танцевальные коллективы, а также профессиональные исполнители на национальных инструментах.

Для посетителей праздника будет оборудована фотозона с арт-объектом Бэлеш, который станет символ фестиваля, олицетворяющим радушие и гостеприимство народов Башкирии.

В заключение шестого Фестиваля Бэлешфест большой бэлеш разрежут для угощения гостей и участников мероприятия.