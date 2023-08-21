Радий Хабиров о Родионе Амирове: «Спортивный мир республики и страны понёс тяжёлую утрату»

Сегодня в «Уфа-Арене» состоялась траурная церемония прощания с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. Попрощаться с молодым спортсменом в ледовый дворец пришли Глава Башкирии Радий Хабиров, игроки «Салавата Юлаева», защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин, футболисты «Уфы», хоккеисты «Тороса», а также тысячи болельщиков.

Родиона Амирова не стало 14 августа. У нападающего была диагностирована опухоль головного мозга, с которой он боролся на протяжении последних полутора лет. Родион скончался в Германии на 22-м году жизни.