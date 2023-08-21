Городу Учалы в Башкирии – 60 лет

В праздновании юбилея принял участие Премьер-министр республики Андрей Назаров.
В 1954 году началось строительство Учалинского горно-обогатительного комбината, который впоследствии стал флагманом металлургии страны. Город продолжал развиваться, в том числе благодаря открытию новых рудников. Учалинский комбинат внёс значительный вклад в промышленное развитие республики и помог удержать лидирующие позиции в рейтинге эффективности промышленной политики.
Несмотря на сложную экономическую обстановку и геополитическую нестабильность, муниципалитет развивается: производство аграрной продукции выросло, введено новое жилье, реализуются масштабные инвестиционные проекты.