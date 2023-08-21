В Башкирии прошёл открытый турслёт педагогов

В минувшие выходные в Иглино прошёл открытый турслёт педагогов. Формат мероприятия возобновили после трёхлетнего перерыва. В этот раз его приурочили ко Дню географа и 178-летию Русского географического общества.

В программу вошли такие этапы, как обустройство лагеря туриста, теоретическая викторина, полоса препятствий, ориентирование на местности и велокросс.